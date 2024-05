Frosinone, Di Francesco: 'Gioca Cerofolini con l'Empoli. Harroui c'è, due dubbi di formazione'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Empoli-Frosinone in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Eusebio, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa verso la sfida contro l'Empoli:"Se devo parlare di obiettivo parlo di 40 punti perché la quota certa della salvezza, ad oggi non ci sono tante certezze, aspettiamo un'altra giornata e vediamo. Viviamo questa partita al meglio e poi vedremo. Abbiamo recuperato Harroui, sarà convocato"."L'unico sicuro di giocare è Cerofolini e siamo contentissimi di quello che ha fatto finora, per come si allena anche. Kaio è cresciuto negli allenamenti, l'ho visto più brillante in settimana".

- "Gioca Cerofolini l'ho detto (ride, ndr). Ho un paio di dubbi di formazione, uno è certamente legato alle condizioni di Okoli. Comunque Bonifazi sta bene e anche Monterisi è cresciuto. Abbiamo perso Lusuardi a causa di un riacutizzarsi del problema che aveva avuto. Andremo in ritiro in 27, siamo tanti e ne dovrò escludere uno ma mi fa piacere avere questa abbondanza dopo un periodo complicato".- "E' cresciuto in tutto, ricordiamoci che veniva da otto mesi in cui non giocava, è cresciuto anche Zortea. Non sono comunque ancora contento perché per arrivare alla salvezza bisogna ancora crescere sia in fase difensiva che in fase offensiva. Si è alzata l'attenzione ai particolari nel corso della gara, non è cambiata la mentalità. Non dobbiamo accontentarci e tenere l'asticella altissima".