Il tecnico delEusebioha parlato in vista della gara contro il Sassuolo:"In questo momento il problema più grande riguarda. Lo dobbiamo valutare, ha preso un colpo ieri. Dobbiamo fare gli esami e valutare la sua situazione. E' il giocatore che mi preoccupa più di tutti in questo momento. Vediamo tra oggi e domani come starà. Parliamo di uno dei giocatori più in forma del campionato, rischiamo di non averlo per questa gara. Per quanto riguarda gli altri, Gelli è rientrato a tempo pieno dopo la piccola elongazione che ha avuto alla coscia. Va valutato anche lui se farlo partire dall’inizio o averlo a disposizione durante la gara. Poi sono tante le valutazioni che stiamo facendo, ancheche è tornato dalla Nazionale del Marocco. Ho allenato squadre in cui c’erano nazionali ed anche io ho giocato ai miei tempi in nazionale, ma non vuol dire che un giocatore che torna da quegli impegni sia stanco, spesso invece hanno entusiasmo maggiore. E sono tutte cose che deciderò durante il sonno del sabato sera. Quanto al Sassuolo è stata una squadra importante per me, come io sono stato l’allenatore che negli anni ha fatto crescere il valore della Società e quindi di tanti calciatori. Rivedrò tanti amici per 100’ saremo nemici in campo"- "In campo voi potete vedere qualcuno che per voi ci può anche stare ma io i giocatori li alleno tutti i giorni e riesco a capire certamente meglio certe dinamiche. Le considerazioni su Cheddira attaccante di riferimento con Baez e Soulé o Kajo Jorge terminale offensivo con Soulé e Gelli sono interessanti. Le soluzioni che ho davanti e in mezzo sono ottime, è ovvio che è importante la condizione fisica dei giocatori. Il fatto invece di non avere o non avere Harroui qualcosa inevitabilmente sposta sul campo. Lui è uno di quei giocatori capaci di ribaltare la nostra azione da difensiva ad offensiva. E quindi come vedete dipende molto dalle caratteristiche come ho già detto, dei ragazzi che giocheranno""E’ una soluzione percorribile, Oyono e Lirola hanno la capacità di giocare sia a destra che a sinistra, dipende dalle partite come sempre. Pol sta ritrovando una ottima condizione fisica e visto che ci sono partite ravvicinate abbiamo bisogno di riportare più giocatori possibili ad una condizione ottimale. Pol in questo momento è in ottima condizione come anche Okoli che si è sempre allenato e che può entrare, giocare dal 1’ o giocare la prossima""Reinier lo devo conoscere ancora meglio, negli ultimi anni ha giocato poco. Ha fatto un po’ la mezzala, un po’ l’esterno e lo ha dichiarato anche lui nella conferenza di presentazione. In sostanza ha detto che se l’allenatore gli dà una maglia da titolare gioca ovunque. E’ di qualità. Sta crescendo, lo sto valutando per capire meglio dove utilizzarlo. Questi giocatori mi permettono anche soluzioni tattiche differenti. Cheddira e Kajo Jorge o anche lo stesso Cuni. Cheddira è più prima punta, Kajo ad esempio è un ragazzo che sa legare più il gioco ma che arriva da un anno e mezzo di stop e che sta trovando anche lui la condizione"