L'allenatore delEusebioha parlato in conferenza stampa verso la gara contro il Lecce:"Mazzitelli non ce la farà, sta lavorando ancora a parte. La speranza è di averlo con la Juventus. Monterisi non si è allenato ancora con la squadra. Domani vediamo. Gli faccio i complimenti perché ha giocato 95 minuti nonostante a fine primo tempo avesse una caviglia che era il doppio del normale. Complimenti a lui e al suo senso di appartenenza. Ha giocato anche una buona partita""Loro hanno delle ottime ali, Oyono è più abituato di Lirola a giocare a sinistra. Oyono ieri ha avuto un piccolo problemino in allenamento, domani valuteremo. In difesa abbiamo poca scelte, specie sugli esterni. Valuteremo anche le caratteristiche degli avversari ma in primis conto di mettere i miei calciatori nelle posizioni migliori""Non decide Kaio se giocare contro la Juve o meno, né lui né gli altri. Non decidono i calciatori, prima della Juve abbiamo il Lecce e la Coppa dove vogliamo andare a fare una grande figura. Col Lecce farò giocare la formazione migliore. Anche Cuni ha avuto dei problemini, domani per me sarà importante capire chi avrà recuperato per sabato. Dopo sabato vedremo per martedi e dopo il Napoli penseremo alla Juve."- "Non mi avete mai sentito parlare degli arbitri. Ho letto un po' di commenti e quel che mi è parso è di trovare faziosità in merito a quanto accaduto contro il Torino. A me è piaciuto più che il mister ci ha fatto i complimenti. Noi abbiamo preso tanti legni finora eppure ho letto che il Torino è rimasto appeso al palo domenica scorsa dimenticando ciò che abbiamo creato noi. Ripeto, non mi sono mai lamentato degli arbitri, cerco di leggere meno e pensare concretamente a cosa ha costruito la mia squadra. Pensando a sabato faccio i complimenti a D'Aversa, mio amico, perché ha dato una vera identità alla squadra e a Lecce sta facendo bene"- "Mi mostra pazienza e grande applicazione negli allenamenti. Mi piace molto la sua abnegazione negli allenamenti, è già cresciuto tanto ma è chiaro che viene da un mondo diverso. Sta crescendo, magari potrebbe essere utile domani o più in là. Non posso dire quando arriverà il suo momento"