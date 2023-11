Contro l’Empoli è arrivato il primo gol in Serie A di Arijon Ibrahimovic, il secondo consecutivo dopo quello in Coppa Italia. Il Frosinone lancia un nuovo talento e Di Francesco se lo coccola: “Non mi interessa se ha fatto qualche errore - ha detto l’allenatore nel post partita - mi è piaciuto come ha reagito. Rischia la giocata e migliora. Volevo lanciarlo un mese fa, ma sarebbe stato un rischio. Ora è cresciuto in allenamento, ha preso qualche rimprovero ma mi piace tanto e non deve più fermarsi”.