Intervenuto in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato della gara di domani contro la Fiorentina: "Italiano ha la caratteristica di cambiare rosa. È una cosa che fa sempre, senza difficoltà. Italiano a Udine è stato bravo a passare al 3-5-2, partita in cui forse la Fiorentina ha fatto peggio. Noi dobbiamo scendere in campo mettendo sul piatto tutto quello che abbiamo. ce la giochiamo contro una squadra abituata all'uno contro uno. Io vicino alla Fiorentina? Sì ci sono, stato. Andai a casa di Corvino e qualche giornalista mi beccò. Poi il cuore mi portò alla Roma".