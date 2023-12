Il Frosinone esce sconfitto dalla sfida contro il Lecce. Queste le parole del tecnico dei ciociari, Eusebio Di Francesco, intervistato a Sky nel post partita:



SCONFITTA - "E' stata una partita combattuta, peccato per il gol nel finale e le tante opportunità non sfruttate dove dovevamo essere un po' più decisi".



GIOVENTU' - "Dobbiamo aspettarci queste situazioni, i ragazzi vanno incoraggiati. Dobbiamo continuare a fare il nostro gioco".



KAIO JORGE - "Abbiamo 3 attaccanti che hanno fatto un gol a testa. Tutti devono crescere e migliorare. Kaio è diverso, è un po' più bravo a venire in contro e cucire la manovra. Dobbiamo essere più concreti, più determinati e più cattivi sotto porta".



PUNTI PERSI - "Sono dispiaciuto perché soprattutto fuori casa abbiamo raccolto veramente troppo poco. Ci dobbiamo lavorare. Io per primo devo essere bravo a mentalizzarli in questo senso".



ERRORI DI TURATI - "Sta facendo un ottimo campionato, non deve incidere sulle sue partite. E' giovanissimo, si può incappare in una giornata così. Non dobbiamo smettere di giocare nel nostro modo".