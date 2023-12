Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino. Queste le sue parole.



GARA - "Sono molto soddisfatto, oggi era una partita non facile contro un avversario che stava molto bene. Abbiamo avuto tante occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo. Quando crei tanto poi puoi rischiare ma non è stato così. Avevamo tante defezioni, abbiamo dovuto cambiare il nostro modulo, ma sono contento. Non sono legato ai moduli ma a ciò che la squadra fa. Mancava un regista per caratteristiche, Gelli ha fatto bene finché ne ha avuto. Potevamo fare male al Torino, fa parte della crescita. In attacco c'erano tanti giovani, l'esperienza veniva a mancare, ma tutti si mettono a disposizione"."



KAIO - "Giocava da seconda punta in passato e ha queste caratteristiche ma non sono un amante dei due attaccanti. Ha caratteristiche differenti dagli altri, sta ritrovando una condizione fisica ottimale attraverso un lavoro fatto benissimo in allenamento. Dopo l'infortunio ha fatto un percorso, vede la porta e ha qualità importanti. Dà la sensazione di poter fare male sempre agli avversari. I giovani sono più puliti dal punto di vista dell'apprendimento e hanno meno nozioni che vengono dal passato. Si tratta dell'età d'oro dell'apprendimento e sotto questo punto di vista è un vantaggio, anche se alla lunga si possono far imparare cose nuove anche ai più vecchi".