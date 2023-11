In vista del match casalingo contro l'Empoli,. Di seguito le dichiarazioni:- "Viste le ultime esperienze in campionato, tutto dovrà farci porreConosco benissimo Andreazzoli, so come lavora., magari non ha grande fisicità ma ha palleggio.e viene fuori da prestazioni ottime. Ha sofferto un po’ la partita con l’Atalanta ma è una squadra da prendere con le molle. So come la prepareranno".- ". Con l’Atalanta non era una difesa a 5 ma era una disposizione un po’ differente. Anche con il Torino il quinto era Kvernadzke ma non è un difensore. A seguire siamo passati ad una difesa a 5 in alcuni momenti. Il mio pensiero va sempre oltre la difficoltà per gli avversari. Ci siamo messi a 5 nel finale con il Cagliari ma non ci ha dato quanto avremmo voluto. Dipende sempre dall’interpretazione che diamo".- ". Deve migliorare tantissimo ma ha dimostrato una crescita anche dal punto di vista difensivo. È partito un po’ disordinato ma ci teniamo la sua prestazione.. Bisogna cercare di osare, capire, comprendere quale sia la dislocazione migliore in campo".- ". Abbiamo fatto cose buone ma siamo riusciti a rovinare quanto di buono abbiamo fatto. Mi ha dato veramente fastidio ma. Lirola ha fatto un’ottima gara a Cagliari. Non aveva tutti i minuti che invece ha avuto a Torino ma sono contento. Ibrahimovic ne abbiamo parlato, di Kaio sono contentissimo. Lo stiamo gestendo e abbiamo iniziato con lui un percorso diverso".- "Credo che abbia giocato con formazioni totalmente differenti con Andreazzoli. Cerca di coinvolgere tutti e a me questo piace.L’Empoli, dove io sono cresciuto e che ricordo sempre con affetto, ha sempre lavorato alla grande con i giovani. Dà la possibilità ai giovani di crescere con serenità.".- "".- "Abbiamo 3 attaccanti e nessuno ha fatto un gol se non su calcio di rigore. Dobbiamo migliorare. Ma questo non deve essere la priorità.".