Nei minuti precedenti alla partita con l'Inter, Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Dazn:



INTER - "Sicuramente loro sono la squadra più forte del campionato, sotto tutti i punti di vista, noi dobbiamo cercare di controbattere colpo su colpo, sfruttando le nostre armi, tra cui c'è l'entusiasmo".



IL PERCORSO DEL FROSINONE - "Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per quanto fatto, per le prestazioni e per gli atteggiamenti più che per i risultati. L'unica cosa da recriminare nell'attitudine sono gli ultimi venti minuti di Cagliari, dove siamo mancati nell'attenzione. Per il resto posso essere solo soddisfatto".