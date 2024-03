Frosinone, Di Francesco: 'Meritavamo di vincere. Rigore ripetuto? Il regolamento andrebbe rivisto'

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio maturato nel pomeriggio contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni:



PUNTO AMARO - "La squadra avrebbe meritato la vittoria, per episodi ci siamo fatti male da soli. Abbiamo avuto opportunità per vincere e non siamo stati cinici. Mi auguro di giocare malissimo, non tirare mai in porta e vincere. Sono due punti persi, per la prestazione e per quello che avremmo meritato".



ERRORI - "Può succedere un errore, ma ne abbiamo fatti due/tre consecutivi. Siamo poi entrati in area sul rigore, ma il regolamento andrebbe rivisto. Il giocatore che ha preso la palla non ha ostacolato altri. Un'assurdità unica".



SI POTEVA VINCERE? - "Siamo stati bravi a ripartire, ma poi abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Non c'è stato solo il finale: abbiamo dominato quasi tutta la partita e la situazione del rigore ha permesso loro di pareggiare. Peccato, per l'ennesima volta parliamo di questo".



FASE DIFENSIVA - "Sono arrivati pochi tiri. Bravi a concedere poco, tranne un tiro di Krstovic nel primo tempo".



CHEDDIRA IN CRESCITA? - "Dal punto di vista psicologico, che è fondamentale per un attaccante. Ha sempre lavorato per la squadra, ce ne accorgiamo oggi perché ha fatto gol".