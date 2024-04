Frosinone, Di Francesco: 'Non possiamo accontentarci, la strada è ancora lunga'

, allenatore del Frosinone, a Sky Sport ha commentato il 2-2 maturato questo pomeriggio allo stadio Maradona contro il Napoli: ", queste sono partite che a volte noi le abbiamo perse al 95esimo e dobbiamo anche avere il desiderio di volerle vincere"."Lui ha giocato di più dall'inizio rispetto agli altri, poi in una fase l'ho alternato con Cuni e Kaio Jorge. Ma Cheddira dal punto di vista della prestazione e di stare nella gara sai di averlo sempre. Poi se inizia anche a fare gol, buon per lui e buon per noi".

"Avevamo preparato questa pressione sul portiere, specialmente su Soulè. Avevamo detto di attaccarlo velocemente e ha rischiato di segnare lui, poi è stato bravo Cheddira. La prestazione la squadra l'ha fatta anche in passato, in questo momento ci manca un po' la vittoria ma tre risultati utili consecutivi danno morale a questa squadra"."Non possiamo rilassarci. Siamo lì, veniamo da buone prestazioni ma la strada è ancora lunga. Se siamo ancora lì è anche per i nostri errori, la nostra inesperienza. Siamo venuti qui a giocarcela, ci fossimo messi tutti dietro avremmo sicuramente perso. C'era la sensazione di poter subire gol, ma anche quella di potergli far male e così è andata".