Frosinone, Di Francesco: 'Ogni tanto serve uno schiaffo per riprendersi. Su Angelozzi...'

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco ha parlato così dopo la vittoria del suo Frosinone sul Cagliari: "Ci siamo innervositi dopo il gol, ma ho detto ai ragazzi di continuare a giocare. Abbiamo dimostrato di avere un'anima, ho rivisto la squadra che conoscevo. Brescianini in una gara ha fatto quasi quattro ruoli. È giusto che arrivi un terzino a gennaio, perché effettivamente quando ti manca un giocatore in un ruolo la differenza la senti. Io la colgo come un'occasione per poter analizzare tutto quanto. Il merito dei ragazzi stasera è stato rimanere nella gara senza perdersi d'animo. Ogni tanto serve qualche schiaffo per svegliarsi. Il ragazzo che viene dalla C francese ha gamba (parla di Ghedjemis, ndr), Angelozzi difficilmente si sbaglia, ogni tanto me ne porta qualcuno in allenamento e mi dice 'questo è bravo'. Kaio Jorge doveva risolvere alcuni problemi di condizione, finora è entrato a partita in corso, ma questo non significa che sarà sempre così".