Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, gara d'esordio della Serie A 2023-24: "Entusiasmo e coraggio ma anche grande attenzione tattica perché il Napoli ha tanti campioni che possono risolvere la gara. Sarà fondamentale restare sempre dentro la partita".



Dobbiamo ribattere colpo su colpo e non pensare solo a difenderci - spiega l'allenatore dei ciociari, come riporta l'Ansa -. I numeri ci condannano tuttavia i ragazzi hanno un'occasione importante. Molti di loro sono debuttanti e per questo mi aspetto che siano carichi a pallettoni".



Di Francesco torna ad allenare in Serie A dopo quasi due anni: "Bellissimo ripartire, sensazioni uniche che ti fanno amare il lavoro e chiudono lo stomaco. Per me è l'anno zero, penso solo al presente e non al passato. Il presente mi regala entusiasmo e positività e questa gara va affrontata cosi".



Infine: "Mi aspetto tanto dal calore dei tifosi. In primis però spero che sia una bella giornata di sport con tante famiglie allo stadio".