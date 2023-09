Il Frosinone pareggia in casa dell'Udinese. L'analisi di Di Francesco ai microfoni di Dazn.



"Sono molto contento di come la squadra stia interpretando le partite. Oggi abbiamo rischiato qualcosina ma è quello che ci aspetta se vogliamo giocare così. Nell'insieme abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo sofferto all'inizio della ripresa, ma abbiamo avuto occasioni per fare gol. Abbiamo tanti esordienti, ma nessuno si è fatto impaurire dalla categoria. C'è una spregiudicatezza che deve affiancarci fino alla fine. C'è dispiacere perché speravo di portare a casa i 3 punti. Mercato? Ho dato dall'inizio la libertà di lavorare al direttore, mi conosce e sa di cui ho bisogno. In avanti siamo messi bene, dietro manca qualcosa numericamente, ma sono molto contento del mercato. Abbiamo giocatori importanti e di qualità come Kaio Jorge, Ibrahimovic e Reinier".