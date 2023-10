Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha rilasciato un'intervista a DAZN poco prima della sfida con il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni.



Su Reinier: “Reinier è un giocatore di qualità e tecnica. Mi auguro che dia qualità alla nostra manovra ma deve fare bene anche la fase difensiva. Per poter valutare i ragazzi che hanno talento e qualità è giusto metterli in campo”.



Sul periodo trascorso a Verona: “Non ne voglio tanto parlare. Non mi interessa il passato, ci sarebbero troppe cose da raccontare senza cercare alibi. Voglio guardare al presente. Senza parlare di Verona ritengo che il mio futuro sia Frosinone e mi piace parlare della mia squadra”.