Eusebio Di Francesco è tornato a parlare dell'addio alla Roma: "È il momento di raccontare che la Roma non mi esonerò per quella partita. Sono stato io il primo a farmi da parte. Avevo comunicato ai dirigenti che non ero più a mio agio nella Roma, anche a causa del litigio con un calciatore", sottolinea a Il Corriere dello Sport.