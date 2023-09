, allenatore del Frosinone, parla così a Sky Sport a seguito del pareggio interno contro la Fiorentina: "Nel primo tempo, al di là di ottime trame non sviluppate negli ultimi venti metri, abbiamo sofferto la loro maggiore fisicità e freschezza., e generalmente siamo stati più bravi. Del gioco ero soddisfatto già nel primo tempo, pur essendo belli ma meno efficaci"."Sì, ma ci stiamo lavorando e sono convinto ci arriveremo. Già che costruiamo in questo modo è motivo di orgoglio, i ragazzi hanno il coraggio di fare ciò che gli chiedo in allenamento. Evidenzierei le cose positive rispetto agli errori"."Abbiamo sbagliato la chiamata e chi era in area ha ricevuto il segnale sbagliato. Mi ha detto Mazzitelli che è andata così... Ha alzato le braccia invece di allargarle. Va bene così, eravamo in sofferenza, è solo che certe cose ti tolgono sicurezze"."Non posso dire troppo ma ci lavoriamo. E i ragazzi mettono in campo le nostre idee, è fondamentale che credano in ciò che il loro allenatore trasmette. In alcuni momenti della gara, certo, dobbiamo essere più verticali. Però vedo qualità in crescita: Soulé di solito è uno che segna poco, stasera pagherà la cena a tutta la squadra"."Ho una grande fortuna: oltre a un gran gruppo, ho trovato una grande società che mi ha fatto lavorare sulla testa dei ragazzi. Non c'è la base dello scorso anno, ma quei pochi sono stati veramente in gamba. C'è senso del gruppo e di appartenenza, cose che vanno oltre al risultato".