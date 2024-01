Frosinone, Di Francesco: 'Seck era una prima scelta anche nel mercato estivo'

Il tecnico del Frosinone Eusebio DI Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona:



"Seck non ho ancora deciso se gioca dall'inizio o meno. E' pronto per giocare ma non ho ancora deciso. Gli manca un po' il ritmo partita ma è integro. per quanto riguarda gli infortunati abbiamo fuori Bonifazi, Lusuardi, Kalaj, Marchizza, Baez, Oyono e Lirola in difesa mentre Monterisi oggi si è allenato in gruppo speriamo di averlo. In dubbio Cuni e Ibrahimovic"



VERONA - "Credo che una squadra reattiva, rapida e brava sulle seconde palle è una squadra perfetta. Loro con Djuric avevano caratteristiche diverse, hanno perso fisicità. Per me Henry è un ottimo attaccante, l'ho seguito quando era in Belgio. E' un calciatore più dinamico. Hanno tanti calciatori interessanti che si stanno mettendo in mostra. Hanno cambiato tanto ma riescono a mantenere sempre un'identità ben precisa"



BRESCIANINI TERZINO - "Qualcuno ci devo mettere lì soprattutto considerando quanti infortunati in difesa abbiamo fatto. Zortea anche ha avuto un problemino e solo oggi è tornato in gruppo. Ho fatto un'altra settimana allenando i centrocampisti a fare i terzini. UNo tra Brescianini, Gelli e Garritano"



ANCORA SECK - "Credo che abbia tecnica, corsa e può ricoprire più ruoli in avanti. Anche da trequartista ricordo giocava nella Spal. Ci da più alternative, sono contento di questo acquisto. Era una delle prime scelte che avevamo anche ad inizio stagione"