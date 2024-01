Frosinone, Di Francesco: 'Solo complimenti ai ragazzi, ora dobbiamo ripulirci'

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Frosinone in Coppa Italia:



"Se analizziamo i valori, non ci doveva essere partita. Voglio invece fare i complimenti ai ragazzi per il percorso in Coppa Italia. Ottimo primo tempo, poi i valori sono venuti fuori e abbiamo concesso troppo alla Juve. I ragazzi meritano solo complimenti, ora dobbiamo ripulirci per poi pensare all'Atalanta".



COSA MANCA - ​"Il mercato non mi interessa, ci manca un po' di concretezza. Quando giochi dal basso, certi errori non si possono commettere. Serve dunque più attenzione in fase difensiva. C'è stata una supremazia della Juve dopo il 2-0, in altre partite non è stato così".



ERRORI - "Stiamo lavorando in questa direzione. Con la Lazio abbiamo fatto bene 70 minuti e poi concesso 3 gol. E' una crescita che devono fare questi ragazzi e io devo capire come aiutarli. Stasera siamo usciti troppo facilmente dalla partita, compromettendola con i nostri errori".



QUALITA' - "Quando c'è l'errore, si enfatizza. Delle volte ha portato vantaggi, non bisogna abusarne e anche la Juve ha provato a farla. Bisogna considerare sia quando si prende gol che quando porta qualcosa si buono: sono scelte".