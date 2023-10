In una lunga intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', Eusebio Di Francesco ha parlato di Frosinone e della sua stella, Soulé.



INIZIO - "Siamo soddisfattI di questo avvio di stagione ed è bellissimo vedere la tifoseria entusiasta: mille persone ci seguiranno a Bologna. Ma voglio che passi questo messaggio: umiltà e lavoro devono restare i punti fermi del nostro modo di ragionare. Altrimenti sarà impossibile centrare la prima storica salvezza del nostro club in Serie A".



STELLA - "Se rimane quello che è, diventerà un campione. E' un ragazzo che sorride sempre fuori dal campo ma quando si allena esce incazzato se perde la partitella. Questa è la mentalità. Il rischio di prendere in prestito i giovani delle grandi squadre è trovarsi tra le mani un ragazzo altezzoso. Lui, ma anche Barrenechea e gli altri che sono arrivati, è una persona carinissima".