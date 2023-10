Alla vigilia della sfida contro il, l'allenatore delEusebioha parlato cosìin conferenza stampa:- "Noi, e credo che oggi dobbiamo guardare principalmente al Cagliari. A seguire avremo anche la Coppa Italia contro il Torino e poi penseremo anche all’Empoli. Sono tutte partite molto importanti, noi abbiamo ancora tante finali da affrontare per arrivare a quello che è l’obiettivo finale, ovvero la salvezza.".- "Loroe di avere un ambiente carico, oltre al desiderio di portare a casa la prima vittoria. Hanno fatto un'ottima gara a Salerno, però dobbiamo pensare anche a noi stessi affrontando la gara con grande determinazione, per portare a casa un risultato positivo".- ", poi dipende sempre anche dalle squadre avversarie. Come approcciano e come fanno la partita. Sappiamo che ci sono 95-100 minuti di partite dentro la partita".- ". Ovviamente adesso gli sta mancando il gol, però noi abbiamo la possibilità di schierare altri giocatori importanti come Cuni e pian piano anche Kaio Jorge, che sta facendo allenamenti personalizzati per raggiungere la forma migliore. Per quello che riguarda Cheddira, del suo impegno, del suo approccio alla gara e della sua disponibilità verso la squadra io sono molto contento.".- "Credo che dobbiamo dare continuità a quella che è la nostra identità.con la squadra e non con continuità, anche se. Durante la gara valuteremo se ci sarà la possibilità o meno di farlo giocare, dipende sempre da come si mettono le partite perché queste non sono amichevoli, ma gare che valgono".- "Innanzitutto Spalletti, era interessato a sapere tante cose, tra cui quello che facciamo durante la settimana e come prepariamo la partita. A seguire è venuto a vedere qualche calciatore., che però non è solo italiano ma anche argentino per cui sarebbe sbagliato dire che Spalletti è venuto a vedere solo lui., ne abbiamo parlato ma non sto qui a fare i nomi. Al massimo lo dirà Luciano Spalletti ai giocatori interessati".