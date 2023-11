In vista del match contro il Genoa, l'allenatore delha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- "ma sarà difficile.sta proseguendo il lavoro di reintegro in rosa, credo avverà tra una settimana, dieci giorni mentre persiamo ancora in attesa di ricevere la comunicazione di poterlo far giocare".- ", anche se lui in sviluppo è bravissimo a legare il gioco e lo ha fatto anche l’anno scorso con Grosso.perchè ha trovato una buona condizione, non ancora ottimale. Al momento a centrocampo abbiamo tante alternative".- "La difesa dipenderà dallo schieramento del Genoa?. A volte ci adattiamo alle caratteristiche degli avversari ma mai per mentalità di adattiamo agli avversari".- "ma questo può sempre succedere quando provi a giocare. La mentalità non deve cambiare, dobbiamo essere più bravi nella fase preventiva, quando abbiamo la palla noi. Quando si diventa bravi in una cosa bisogna continuare ad allenarla".- "lo avete visto. Kaio ha caratteristiche diverse dai suoi compagni e può fare la seconda punta. Per ora lo vedo come uno dei nostri tre attaccanti".- ", sono felice di questa crescita ma gli ho detto di non abbassare la guardia. In questo momento si sta allenando con grande continuità e bene. Ha capito che per ambire a prospettive più alte non basta la tecnica ma serve altro e lo sta mettendo".