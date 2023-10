Puntare sui giovani conviene. È questo l’insegnamento di Frosinone e Lecce, due delle sorprese di questo inizio campionato, che schierano tanti giocatori all’inizio delle loro carriere e macinano punti in Serie A. Le nostre due rappresentanti si sono piazzate in alto anche in un’altra classifica, quella delle formazioni più giovani nelle 5 top leghe europee. Qui ciociari (24,87 l’età media) e salentini (25) battono addirittura squadre come Chelsea, Arsenal e Psg. Di seguito la graduatoria, composta con i dati del Football Osservatory, che fa luce sulle squadre più giovani d’Europa.