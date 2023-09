Intervenuto in conferenza stampa, il ds del Frosinone Guido Angelozzi ha spiegato cosa ha portato all'arrivo del giovane trequartista Ibrahimovic dal Bayern Monaco:



"Nata perché con il nostro scouting seguiamo tutti e lo avevamo già visto ai mondiali giovanili in Colombia. Della serie B c'eravamo noi e Parma. Ibrahimovic è un 2005, ora sta in nazionale u19 tedesca lo aggreghiamo in prima squadra e anche lui troverà spazio. Rosa completa, ci manca forse un difensore".