Frosinone-Empoli apre alle 18.30 il lunedì che chiude la lunghissima 11esima giornata di Serie A. Una sfida che sulla carta per Andreazzoli e per Di Francesco doveva rappresentare un potenziale scontro salvezza, ma che oggi vede i toscani ancora invischiati nella lotta retrocessione e i gialloblu in flessione, ma ancora a portata di un piazzamento europeo e con un Soulé super.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Frosinone-Empoli, calcio d'inizio alle 18.30 di lunedì 6 novembre sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Reinier; Soulé, Cheddira, Baez.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi.