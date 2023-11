Il lunedì di Serie A inizia con Frosinone-Empoli, scontro diretto per la salvezza tra due squadre che stanno attraversando momenti complicati: i gialloblù arrivano da due sconfitte consecutive contro Bologna e Cagliari e cercano la svolta, ma Di Francesco è partito col piede sull'acceleratore e i punti nelle prime dieci giornate sono 12. L'Empoli ha cambiato allenatore più di un mese fa con il ritorno di Andreazzoli, in sei partite ha totalizzato due vittorie, due sconfitte e un pareggio; arrivano dal ko con l'Atalanta e sono a caccia di punti per uscire dalla zona retrocessione.



Le formazioni ufficiali

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. All.: Di Francesco.

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Fazzini; Cancellieri, Caputo, Gyasi. All.: Andreazzoli.