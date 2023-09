Frosinone-Fiorentina è il primo dei 3 posticipi di giovedì 29 settembre della sesta giornata di campionato, il primo turno infrasettimanale della stagione 2023/24, con calcio d'inizio a partire dalle 18.30 al Benito Stirpe di Frosinone. Prosegue il magic moment di Eusebio Di Francesco, imbattuto da 4 giornate e in piena corsa per un piazzamento europeo. Si è ripresa alla grande dal rientro della sosta la viola di Vincenzo Italiano che è rientrata nei piazzamenti per un posto in Champions.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Frosinone-Fiorentina, con calcio d'inizio alle 18.30 di giovedì 29 settembre al Benito Stirpe sarà trasmessa in co-esclusiva da Sky e Dazn con l'emittente satellitare che utilizzerà il Sky Sport Calcio (202). Di conseguenza la gara sarà fruibile su smartphone, tablet e pc attraverso le app SkyGo, Dazn e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Arthur; Kouamé, Bonaventura, Brekalo; Beltran.