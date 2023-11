Il cartellino del classe 2002 di proprietà del Real Madrid Reinier, in prestito dal Frosinone, ha un costo ben definito.. Secondo As, i Blancos sperano in un impatto sempre più forte sulla Serie A, in modo tale da cederlo a titolo definitivo la prossima estate. Il prezzo fissato, ad oggi, è pari - si legge - a 10 milioni di euro.