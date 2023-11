Frosinone-Genoa 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 34’ p.t. Soulé (F), 38’ p.t. Malinovskyi (G), 49' s.t. Monterisi (F).



Assist: 34’ p.t. Oyono (F), 49' s.t. Brescianini (F).



FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza (24’ s.t. Monterisi); Bourabia (16’ s.t. Brescianini), Barrenechea; Soulé, Reinier (34’ s.t. Gelli), Ibrahimovic (16’ s.t. Caso); Cheddira (34’ s.t. Kaio Jorge). All. Di Francesco.



GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco (42’ s.t. Vásquez), De Winter, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj (42’ s.t. Hefti), Strootman (44’ p.t. Thorsby), Haps (42’ s.t. Galdames); Malinovskyi (34’ s.t. Messias), Puscas. All. Gilardino.



Arbitro: Zufferli di Udine.



Ammoniti: 6’ p.t. Vogliacco (G), 21’ p.t. Gilardino dalla panchina per proteste (G), 28’ p.t. Sabelli (G), 12’ p.t. Oyono (F), 21’ s.t. Reinier (F), 45' s.t. Frendrup (G).