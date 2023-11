Il Frosinone si prepara per la sfida con il Genoa, in programma per domani alle 15. In vista della sfida con la formazione di Gilardino, Eusebio Di Francesco ha scelto i calciatori che prenderanno parte alla sfida. Questo l'elenco dei convocati:



Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.



Difensori: Lirola, Lusuardi, Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli.



Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Ibrahimovic, Lulic, Reinier.



Attaccanti: Baez, Caso, Cheddira, Cuni, Kaio Jorge, Kvernadze, Soulé.