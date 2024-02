Frosinone, i convocati per il Milan: subito presente Valeri, out Bonifazi

Il Frosinone si prepara per la sfida che domani vedrà gli uomini di Di Francesco sfidare il Milan al Benito Stirpe. Un match che metterà subito alla prova i ciociari, rinforzati da alcuni innesti di mercato importanti.



LE SCELTE - Tra i giocatori scelti da Di Francesco per la sfida con il Milan ci sono subito Emanuele Valeri e Demba Seck, arrivati rispettivamente da Cremonese e Torino nella finestra di gennaio. Non ancora presente Ghedjemis, che dovrà aspettare ancora un po' per la prima convocazione. Gioisce poi Pol Lirola, che è ristabilito e torna a disposizione del suo allenatore. Scelte che rispettano le anticipazioni del tecnico, arrivate a margine della conferenza stampa: "Tra gli infortunati dell'ultimo periodo Lirola è tra i convocati perché si è allenato ieri e oggi, Monterisi sta bene. Non ci saranno Oyono, Bonifazi, Lusuardi, Cuni, Marchizza, Kalaj, Zortea, Baez. Abbiamo preso Valeri e ci darà una grossa mano anche se non gioca da sette mesi e con la Cremonese si è allenato sporadicamente con la squadra. Per me è a disposizione, questo non significa che può giocare dall'inizio ma che può comunque giocare a gara in corso".



I CONVOCATI - Questo l'elenco completo dei convocati di Eusebio Di Francesco:



Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati

Difensori: Lirola, Monterisi, Okoli, Romagnoli, Valeri

Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Ibrahimovic, Mazzitelli, Reinier, Gelli, Harroui

Attaccanti: Cheddira, Kaio Jorge, Kverndaze, Seck, Soulè