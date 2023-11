Arijon Ibrahimovic si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport, dove ha spiegato anche il motivo che l'ha convinto a scegliere il Frosinone: "Cercavo una squadra per giocare, e dopo i colloqui con Angelozzi e Di Francesco avevo capito che questa poteva essere la piazza giusta per me. Mi interessava una squadra costruita per proporre calcio e un allenatore che amasse lavorare con i giovani".