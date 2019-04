Ernesto Salvini, direttore generale del Frosinone, parla a Monte Carlo Sport del momento che sta attraversando il club ciociaro: "La dimostrazione di carattere che alcuni ragazzi stanno dando non è inaspettata, mi fa piacere che anche chi è arrivato quest'anno o magari è in prestito sta dando risposte a quello che chiediamo".



SU PINAMONTI - "Anzitutto va dato merito a chi ha scoperto e ha sempre creduto in questo talento. Gli hanno dato la possibilità di fare esperienza, anno dopo anno. Lui ha la gran fortuna di avere una famiglia importante alle spalle, che non gli consentirà di non sfruttare al massimo le sue potenzialità, di farsi montare la testa. Ha tutte le caratteristiche per poter fare bene. Una cosa è certa: dovesse riuscirsi il miracolo, vanteremo il diritto di poterlo riavere anche nella prossima stagione, perché magari cercheremo di fare meglio e faticare meno rispetto a quest'anno. Però deve andare per gradi: l'anno prossimo sarebbe un errore inserirlo direttamente nella rosa dell'Inter per fargli fare il percorso di Kean con la Juventus. Diciamo che le strade sono state diverse per arrivare alla notorietà, secondo me una tappa intermedia può essere significativa per il suo prosieguo di carriera"