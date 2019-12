Ernesto Salvini, ds del Frosinone, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro il Parma, ai microfoni di Rai Sport: "Indubbiamente la Coppa Italia è una competizione che ha le sue particolarità, con i club maggiori che fino a un certo punto la snobbano. Per quanto riguarda noi, è un modo per fare giocare tutti. Noi abbiamo avuto difficoltà iniziali in campionato, per cui dobbiamo tenerci in condizione per la sfida con la Juve Stabia. Però siamo curiosi di come scenderanno in campo i ragazzi, per come avranno l'ambizione di giocare titolari. La possibile sfida con la Roma? Sì sarebbe bello, ma il nostro obiettivo è il campionato. La Coppa Italia è un modo importante per vivere l'aria della Serie A, ma è inutile nascondere che l'obiettivo è un altro".