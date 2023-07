Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato a Radio Punto Nuovo:



"Zerbin e Gaetano in prestito al Frosinone? Alessio è un calciatore di cui conserverò sempre un ottimo ricordo, ma bisognerà capire quale saranno le strategie del Napoli e del suo entourage. Da quello che mi arriva dal mio responsabile dell'area tecnica, sia Zerbin che Gaetano non sono calciatori al centro della nostra agenda. Di certo, Alessio è sempre voluto bene a Frosinone. Chissà che non ci potranno essere le condizioni per un ritorno, ma al momento non c'è ancora".