Al termine di Frosinone-Chievo, il presidente dei ciociari, Maurizio Stirpe ha parlato a Radio Rai: “Ci sono poche cose buone da ricordare in questa stagione, ci sono tante negatività invece che devono far riflettere e che devono costituire un’ottima base di discussione al nostro interno, per capire se abbiamo ancora il DNA che ci consenta di competere per obiettivi importanti”.



TIFOSI - “Io penso che debbono innanzitutto meritarsi un Frosinone che sia competitivo, perché porsi immediatamente l’obiettivo della risalita , nasconde anche delle velleità che a mio avviso, devono essere cullate solamente a seguito di un progetto che preveda passione, entusiasmo, volontà di voler arrivare a certi risultati, e a queste cose la società certamente è fortemente sensibilizzata e responsabilizzata sul tema. Per fare questo però ha bisogno dell’apporto fondamentale della struttura tecnica e dei calciatori. Bisogna vedere quello che saremo capaci di proporre ai nastri di partenza del prossimo campionato. Indubbiamente a Frosinone debbono rimanere solo quei calciatori che hanno in animo di competere per obiettivi importanti”.



BARONI - "Se resta? Questo non lo posso ancora dire, la settimana prossima riflettiamo e la prima settimana di giugno sarà decisiva per sciogliere tutti i dubbi che ci sono per la prossima stagione”.