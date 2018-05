Il Presidente Maurizio Stirpe, è intervenuto in sala stampa al termine di Frosinone-Foggia:

"Che sentimento provo? È difficile fare delle valutazione, tanta amarezza, tanta consapevolezza di aver fatto tutto quello che si poteva fare, non posso rimproverare nulla né a me né ai miei collaboratori. Oggi siamo entrati in campo un po' contratti, sono contenuto che nessuno ci abbia regalato niente, non ho niente da rimproverare al Foggia che ha fatto la partita che doveva fare. Siamo stati sfortunati in certi episodi ed ingenui nel finale, prendere il secondo gol in contropiede è un errore grave. Ho già parlato con la squadra, li ho ringraziati. In ogni caso si possono fare degli errori, ma c'è la consapevolezza che la squadra ha dato tutto quello che doveva dare. Bisogna ripartire dalle cose buone fatte finora ed avere la consapevolezza dei propri mezzi e giocarsi le proprie carte fino alla fine, l'importante è non perdere fiducia nelle nostre capacità, si può raggiungere il risultato anche nella maniera più tortuosa. Non abbiamo niente da perdere, potremo essere la mina vagante dei play-off. Non è andata bene, meriti dell'avversario ma anche demerito nostro, nulla toglie che potremo ripeterci nei nostri standard abituali sabato prossimo. Mi rendo conto che l'ambiente sarà scoraggiato... Il calcio è fatto di gioie ed amarezze, in questi anni si sono compensati in una dinamica crudele, lasciatemelo dire.

Cosa può fare il tifoso del Frosinone? Avere fiducia nella società. La Società ha dato e ricevuto tanto da questa tifoseria, abbiamo tutte le carte in regola per poter godere della fiducia della nostra tifoseria. Finché io sarò al timone della società, combatteremo sempre per obiettivi ambiziosi."