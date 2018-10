Penultimo allenamento della settimana per il Frosinone, che al ‘Mancini Park Hotel’ continua a preparare il match di domenica contro l’Empoli. Lavoro tecnico e partitella, questo il programma odierno. Lavoro a parte per Perica e Krajnc. Terapie invece per Ardaiz ed Hallfredsson. Nella giornata di domani i giallazzurri faranno ritorno a Frosinone.