Frosinone, in arrivo Bonifazi dal Bologna: i dettagli dell'accordo

Francesco Guerrieri

Kevin Bonifazi è ad un passo dall'approdo al Frosinone. Il difensore ex Torino e Udinese di proprietà del Bologna è atteso domani mattina dai ciociari per la firma del contratto. Superata la concorrenza dell'Udinese che voleva provare a riportare in Friuli il centrale. Decisiva la volontà del ragazzo, che si trasferirà alla corte di Eusebio Di Francesco in prestito secco.