Frosinone, in chiusura il colpo Zortea dall'Atalanta: decisa la formula

Nadir Zortea è pronto a passare al Frosinone. L'esterno dell'Atalanta, che ha giocato in prestito a Sassuolo nella scorsa stagione, non ha spazio e si trasferirà in Ciociaria a titolo temporaneo, fino all'estate del 2024.