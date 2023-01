Un altro Mulattieri in gol per il Frosinone. Stavolta non è Samuele bensì Nicola che, nella gara contro l'Atalanta valida per il campionato Primavera, ha siglato una rete d'autore con un gran tiro dalla distanza. Come il fratello bomber, in prestito dall'Inter, i ciociari potrebbero ritrovarsi con un'altra perla in rosa.