Frosinone, infortunio per Harroui: si ferma dopo meno di 5 minuti di gioco

E' durata meno di 5 minuti la partita di Abdou Harroui, schierato dal primo minuto da Di Francesco nella sfida contro il Lecce. Il centrocampista marocchino del Frosinone è infatti stato costretto a fermarsi dopo solo due minuti di gioco. Un infortunio lampo che ha costretto il tecnico al cambio dopo pochissimi minuti dall'inizio della sfida.



L'INFORTUNIO - Appena iniziato il match, dopo uno scatto, Harroui ha accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra. Il giocatore si è accasciato a terra e Di Francesco non ha potuto fare altro che mandare in campo Reinier, subentrato al 4'. Non il modo migliore per iniziare un match cruciale per allontanarsi dalla zona retrocessione.