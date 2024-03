Frosinone, infortunio per Valeri: le condizioni

Brutte notizie in casa Frosinone: Valeri ha infatti lasciato il campo per infortunio. Il calciatore della rosa di Di Francesco è stato accompagnato dallo staff medico verso la panchina.



Al suo posto è entrato Lirola. Le condizioni del calciatore saranno valutate nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio: si teme un infortunio alla caviglia.