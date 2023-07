Il Frosinone si muove in uscita. Come confermato dal direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi, intervenuto in conferenza stampa, Roberto Insigne lascerà la squadra di Eusebio Di Francesco: "Al 99% Insigne andrà al Palermo, sta facendo le visite mediche". Per quanto riguarda invece Matteo Ricci, rientrato dal prestito al Karagumruk, il dt del Frosinone parla di "un'opportunità di andare in Serie B in una squadra importante".