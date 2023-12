Pronti via in questo sabato di campionato che alle 12,30 si apre con Frosinone-Juventus, sfida valida per la 17a giornata di Serie A. Arbitra il signor Maurizio Mariani della sezione di Roma. Segui su Calciomercato.com tutti gli episodi da moviola e le decisioni arbitrali più importanti.



LA DESIGNAZIONE

FROSINONE – JUVENTUS h. 12.30

MARIANI

DEL GIOVANE – DI MONTE

IV: MINELLI

VAR: MARINI

AVAR: PAGNOTTA



PRIMO TEMPO

20' - Fallo di Cambiaso su Gelli, ammonito. Era diffidato, salterà Juve-Roma

41' - Brescianini chiede un rigore quantomeno dubbio. Il centrocampista entra in area dalla destra ed entra a contatto con Bremer che a contrasto prende prima piede poi palla. Il var non interviene e concede solo l'angolo.

42' - Giallo anche per McKennie per un brutto fallo sulla trequarti.