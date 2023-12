Frosinone-Juve è il lunch match delle 12.30 che apre il sabato che profuma di domenica della 17esima giornata di Serie A. Una gara tutt'altro che scontata dato che sa un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri sono sì in lotta per lo scudetto con l'Inter, ma sono privi di Chiesa per infortunio. Dall'altro lato, invece, arrivano i ragazzi terribili di Eusebio Di Francesco capaci di eliminare dalla Coppa Italia al Maradona il Napoli con un sonoro 4-0.



FORMAZIONI UFFICIALI

Frosinone (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge. All: Di Francesco.

Juve (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING: Dazn