Frosinone-Juve in programma il 23 dicembre alle 12.30 è il match di apertura del sabato della 17esima giornata di Serie A, l'ultima pre-natalizia. La gara del Benito Stirpe sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Eusebio Di Francesco non risparmia nessuno dei tre ex-bianconeri dal 1', mentre Massimiliano Allegri ritrova Adrien Rabiot che non si era allenato in settimana.



PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Romagnoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.