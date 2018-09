Tra dieci minuti inizia il posticipo domenicale tra Juventus e Frosinone, qui tre curiosità da sapere prima del calcio d'inizio al Benito Stirpe:



- Quattro successi su quattro per la Juventus in questo campionato: in caso di vittoria si troverebbe a punteggio pieno dopo la quinta giornata per la terza volta nelle ultime cinque stagioni di Serie A.



- Il Frosinone è la squadra che ha fatto scendere il maggior numero di giocatori in campo in questo campionato: 23. Sono solo 40 i tocchi in area avversaria effettuati dal Frosinone in questo campionato, meno di ogni altra squadra



- La Juventus ha segnato sei gol nel secondo tempo in questo campionato, più di ogni altra squadra



- Nello stesso intervallo il Frosinone è la squadra che ne ha subiti di più (otto).