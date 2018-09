Cristiano Ronaldo riparte da Frosinone: il campione portoghese, dopo l'ingiusta espulsione patita nella prima giornata di Champions League sul campo del Valencia, che gli costerà almeno un turno di squalifica, è tornato in campo alle 20.30 di oggi allo Stadio Benito Stirpe del capoluogo ciociaro nel match valido per il posticipo della quinta giornata tra Juve e Frosinone e terminato 2-0 per i bianconeri grazie a un suo gol all'81' (il terzo in campionato) e al raddoppio di Bernardeschi al 94' (secondo centro per lui). I bianconeri, reduci dai tre punti in Spagna, pur con tanta sofferenza e un po' di fortuna continuano a marciare in campionato trovando la quinta vittoria consecutiva, che la mantiene al primo posto solitario e le fa tenere a distanza tutte le rivali, sul campo della neopromossa penultima in classifica, con quattro sconfitte e un pareggio, zero gol segnati e undici subiti, apparsa però nettamente in ripresa oggi. Massimiliano Allegri opera un discreto turnover per far ruotare tutta la rosa ma tiene in campo CR7 dopo i primi due gol in campionato di settimana scorsa contro il Sassuolo e trova un'altra prestazione decisiva del campione portoghese, vicino alla rete per ben tre volte nel match oltre al gol. Moreno Longo si è affidato ai titolari di queste prime partite: sfida impari, ma molto più combattuta del previsto. Contro la Juventus il Frosinone aveva conquistato il suo primo punto nella storia della Serie A (1-1, settembre 2015): anche in quell’occasione la partita fu disputata alla quinta giornata. Juve a punteggio pieno dopo la quinta giornata per la terza volta nelle ultime cinque stagioni di Serie A. Includendo anche la fine della stagione 2015/16, il Frosinone ha una striscia di dieci incontri senza vittorie in Serie A (2N, 8P) – la peggiore nella sua storia in questa competizione. La Juventus ha ottenuto il secondo clean sheet nelle sette partite esterne più recenti in Serie A (otto gol subiti nel parziale), dopo che aveva mantenuto la porta inviolata nelle sei precedenti trasferte nella competizione. Zero gol all’attivo finora per il Frosinone (al pari del Bologna), l’ultima squadra che aveva giocato le prime cinque partite di una stagione di Serie A senza trovare la via del gol era stata il Venezia, nel 1998/99.