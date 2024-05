Frosinone, Juventus, Napoli e Inter vogliono Brescianini: i dettagli della clausola 'pro Milan'

9 minuti fa



Tuttosport parla della situazione di Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone che ha attirato su di sé interessamenti da parte delle top squadre di Serie A.



La Juventus ha cercato di prenderlo durante la finestra di calciomercato invernale, con i ciociari che hanno detto di no al trasferimento. Invece per giugno ci sono molti club che hanno l'intenzione di prendere il calciatore: dal Napoli al Milan, passando per l'Atalanta. I rossoneri, va ricordato, hanno il 50% della futura rivendita.